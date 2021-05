Matt Haigi teose „Kesköö raamatukogu“ (Varrak, 2021) peategelane Nora Seed on oma elust väsinud ja otsustab enesetapu teha. Ent selle asemel, et igavesse unne suikuda, satub ta kesköö raamatukokku, kus talle pakutakse võimalust kogeda elusid, mis teda teistsuguste valikute järel oodanud oleksid.

„Elu ja surma vahel on raamatukogu,“ ütles ta. „Ja selles raamatukogus kulgevad riiulid lõpmatusse. Iga raamat annab võimaluse proovida mingit teist elu, mida oleksid võinud elada. Näha, kuidas läinuksid asjad siis, kui oleksid langetanud teistsugused otsused ... Kas teeksid midagi teisiti, kui jõuaksid kohani, mida oled kahetsenud?“ (lk 9)

Noral avaneb võimalus proovida elu maailmakuulsa muusikuna, spordimaailma superstaarina, glatsioloogina... Kuid miski on kõikides eludes alati valesti ning pettununa lõpetab ta peagi taas kesköö raamatukogus. Ühes maailmas kohtub ta aga teise omasugusega – Hugoga, kes on samuti proovinud sadu teisi elusid, lamades ise tegelikult aneurüsmiga Pariisi haiglas. Nendesuguseid „triivijaid“ on palju, kes otsivad kõige paremat elu, ja kui nad seda ei leia, kaovad nad igavikku.