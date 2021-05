Romantiline südamelõige, mida on armastatud sajandeid 

Südamekujulist kaelust, mis järgib kumerate kaartega rinna kuju, oleme me kõik näinud. Vähemalt pildi peal või mõne noore naise seljas, aga võib-olla on teil endalgi olnud au kanda nii suursugust pulma- või ballikleiti. Selline kaelus mitte ainult ei raamista ja rõhuta naiste dekolteed, vaid toob kaunilt välja ka rangluud. Seksikas lõige sobib neile, kellel on keskmine või suur rinnapartii.