Ole hoolas: intensiivne kevadpäike ohustab enim pere pisemaid 

Benu apteegi konsultandi Kreete Põlme sõnul on lapsed UV-kiirguse suhtes väga vastuvõtlikud kuna laste nahk on täiskavanuga võrreldes tunduvalt õhem.

“Laste naha sarvkiht, mis kaitseb väliste keskkonnatingimuste eest, on tunduvalt õhem ning see ongi peamine põhjus, miks on lapsed päikesepõletuse suhtes rohkem ohustatud,” põhjendab Põlme, kelle sõnul tuleks last päikesekiirguse eest kaitsta alates sünnist.

“Alla kolme aastast last ei tohiks viia otsese päikesekiirguse kätte. Laste õrna nahka tuleks kaitsta olenemata aastaajast, sest UVA-kiirgus on aastaringselt tugev. Samuti tuleb arvestada, et UV-kiired tungivad läbi akna- või autoklaasi ning pilvede,” lisab ta.

Selleks, et lapsi intensiivse päikesekiirguse eest kaitsta, on Põlme sõnul oluline vältida või vähendada päikese käes viibimist keskpäeval, kella 11 ja 15 vahel.

“Lapse õrna nahka peaks kaitsma õhku läbilaskva riietuse, laia äärega peakatte ning kvaliteetsete päikeseprillidega. Riiete alt välja jäävad naha piirkonnad tuleks katta piisava koguse päikesekaitsekreemiga,” õpetab konsultant ning lisab, et alla aastase lapsega ei soovitata päikese käes viibida korraga üle 1-2 tunni. Veelgi hoolsam tuleb Põlme sõnul olla vastsündinutega, sest alla nelja kuu vanustel lastel ei toimi veel higinäärmed nii hästi, et keha jahutada ning ülekuumenemine tekib kergemini.

Väikelapsele vali vanusele vastav ja suurima kaitsega päikesekreem

Päikesekaitsetooteid on väga palju ning sobivaima valimine polegi niisama lihtne. Põlme soovitab päikesekaitse toodet ostes lähtuda esmalt lapse vanusest. “Paljud kreemid on mõeldud kasutamiseks alates kolmandast eluaastast, kuid on ka selliseid tooteid, mida võib kasutada juba alates sünnist või kolmandast elukuust,” räägib konsultant, kelle sõnul beebide ja laste päikesekaitsetooted erinevad oma koostiselt täiskasvanutele mõeldud toodetest. “Laste toodetes kasutatakse rohkem füüsikalisi päikesekaitse blokaatoreid ning vähem keemilisi blokaatoreid ja lõhnaaineid. Seetõttu jätavad lastele mõeldud tooted tihti nahale heleda kihi. Füüsikalised blokaatorid, näiteks tsinkoksiid ja titaaniumdioksiid tekitavad õrnal nahal vähem ärritusi ning ei imendu nahka,” selgitab ta.