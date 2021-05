69aastaselt väikeettevõtjaks! Aiandushobi tegi Turbas elavast Viivest lillepoe perenaise 

Ainsate koolipaberitena on Turbas elaval Viivel (71) ette näidata lasteaiakasvataja omad. Kunagi kuuekümnendatel oli see noorte neidude seas populaarne ametivalik, aga Viive sai kohe aru, et temast asja ei saa. «Tegin praktikat väikelastekodus ja siis survestati mind sinna ka tööle jääma, aga see oli emotsionaalselt liiga karm,» meenutab ta. Peaaegu kolmkümmend mudilast ühe kasvataja käe all, lisaks laste raugematu soov oma ema või isa leida. Iga võõras nägu, kes õuele ilmus, piirati ümber küsimusega, millisele lapsele nüüd järele tuldi ja kes päriskoju viiakse.