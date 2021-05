Lugejakiri | Kas mehe lapsi eelmisest suhtest peaks armastama? 

„Olen oma mehega koos olnud üle aasta. Sügisel saab kaks aasta meie tutvumisest. Nüüd elame koos ja plaanime meie perre ka ühiseid lapsi. Mõtlen juba ette, mis saab siis, kui meil oma beebi sünnib? Mind hirmutab natuke see kärgpere suhtlemine ja tulevik. Praegu käivad tema lapsed meie juures. Mul pole selle vastu midagi. Olen sõbralik ja üritan nende aega siin mõnusaks muuta, aga mingi emaarmastust ma nende suhtes ei tunne. Mees korra mainis, et enne meie beebit ongi hea võimalus emadust katsetada tema lastega. Ma ei tea, kas ikka peaksin? Ma ei usu, et ma neid nö emana kunagi armastada ja võtta oskan. Ma ise ei tunne, et minust saab kasuema, sest nad elavad enamuse ajast emaga. Meil nad pigem külalised. Ja endale tundub normaalne, et ma pigem nagu sõber või tuttav neile,” kirjutab Epp.

Naise sõnul on hirmu tekitanud ka see, et mees kutsub teda laste juuresolekul emmeks.

„Ma ei ole ju veel kellegi ema. Ammugi siis veel nende laste ema. Ja selline emmetamine võib ka tema lastes tekitada minu ja meie suhte vastu ju vastumeelsust. Endal on ka kummaline seda kuulata. Ma mainisin mehele, aga ta võttis seda huumoriga. Arvas, et lapsed saavad sellest kah aru. Ise ma ehk muretsen liialt, aga mõtlen, mida ta eks võib arvata. Eks lapsed ema juures ikka räägivad, mis meie kodus toimub. Ja kui me suhted juba enne meie ühiste laste sündi saavad rikutud, siis on hiljem seda elu kärgperes veelgi keerulisem sättida,” leiab Epp.