Lugejakiri | Naise hirmus avastus: mees leidis Soomest uue kallima 

„Mu abikaasa on viimased 10 aastat Soomes ehitustel tööl käinud. Oleme saanud maksud makstud, maja ostetud ja meil on kaks last,” kirjutab Kristi, et kuigi kõik näib korras olevat, siis pereema sõnul see nii pole.

„Koroonaviiruse tõttu oleme mehega palju vähem koos saanud olla. Ta tööandja ei tahtnud, et nad edasi-tagasi sõidavad, mistõttu oleme viimase aasta jooksul tavapärasest palju vähem saanud koos olla. Viimasest kohtumisest on mitu kuud. Ja nüüd viitavad kõik märgid sellele, et mu mehel on Soomes armuke. Võibolla veel hullem – äkki tal on juba uus naine,” paljastab naine oma mure.

Kristi sõnul on mees suhtluses tagasihoidlikum ja ei otsi ise enam kontakti.

„Ma pean ise meenutama, et meie ka oleme olemas. Ka rahaliselt ei ole kõik maksed enam laekunud. Pean meenutama, et ta arvete jaoks mulle raha kannaks. Kõige hullem oli see, kui avastasin, et sotsiaalmeedias kommenteerib ta pilte mingi naine. Tundub, et tegu on Soomes elava naisega, aga ta pole vist soomlane. Ta on alati nautinud naiste tähelepanu, aga senini mulle truu olnud. Pärast neid kommentaare on mul tõsine kahtlus, et mu mehel on Soomes uus kallim,” avaldab ta.