Lugejakiri | Õhtune maiustamine rikkus naise tervisliku kaalulangetuse 

„Teine nädal jäi aga kaal seisma. Ma jäin rahulikuks, sest plaan oli edasi jälle tubli olla, aga ei õnnestunud. Ikka enne ööd oli vaja maiustada. Ja nüüd ongi jama, sest pigem on pool kilo juurde tulnud. Endal on täielik paanika peal, et nüüd olen edusammud kustutanud ja enam ei lähegi midagi alla. Kui juba teise nädalaga juurde tuleb, siis on minu arust väga kahtlane. Oleks ta püsima jäänud, siis oleks lootus, et läheb edasi jälle maha, kui tagasi rütmi saan. Selle ärevuse ja mure tõttu ei ole ma ikka õhtul pidama saanud. Ka praegune nädal ei tõota midagi head. Peaksin end nädalavahetusel kaaluma, aga ma ei julge sinna isegi astuda. Kuidas ma tagasi õigele teele saaks? Olen lugenud nende yoyo`tamiste kohta dieetidega, et see võib korraliku põntsu panna. Kindlasti on keegi midagi taolist kogenud. Ma väga vajaks seda nõu ja tõuget, mis aitaks maiustamisele jälle piiri panna,” loodab Ene, et keegi meie lugejatest jagab temaga neid häid nippe.