Lugejakiri | Sõpruskonna reisiplaanid nurjumisohus: sõbra kiuslik naine ei taha raha maksta 

„See sõbra uus elukaaslane kandis mulle viimasena raha ja summa oli oodatust väiksem. Uurisin sõbralikult asja, aga tema vastus üllatas. Ta arvestas nende osast maha lapsed. Meie sõbraga on neil nüüd pisike beebi, aga tal on eelmisest suhtes teismeline, kes meiega samuti reisile tuleb. Ta leiab, et beebi eest ei tohiks ma midagi lisada, sest sööb ja magab vanematega. Ometigi nõudis ta igas ööbimiskohas beebile eraldi voodit, mille eest tuleb meil maksta. Ja ka meie ettevõtmistes olen arvestanud, et meiega on beebi, kes vajab teatud kohtades ja tegemistes arvestamist. Oma teismelise eest ei taha ta samuti maksta, sest too magavat meelsasti põrandal madratsi peal. Söömisega olevat see jama, et ta on väga valiv. Ta tahab oma tütrele ise toidu võtta. Varasemalt ta seda kõike ei maininud. Ma olen suure töö ja planeerimise juba teinud, aga nüüd peaksin kõike muutma. Magamise on üldse nii, et oleme valinud kohad, kus maksame inimeste pealt. Ma ei saa ju nõuda, et kuna üks teismeline magab põrandal, siis võtke see raha maha. Mu päringu peale tuli temalt väga ebaviisakas toonis ja külm kiri. Ma ei usu, et temaga midagi väga selgeks annab rääkida. Ta on varasemalt ka keskmisest tujukam olnud,” kahtleb naine, et ta sõbra naisega hea lahenduse leiab.