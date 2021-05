KULDSES EAS LEITUD ARMASTUS | Jaan Kõrsmaa: "Jätkame koos, kuni meile on aega antud." 

«Perekond – see on mees ja naine,» vastab Jaan Kõrsmaa (66) vastuseks küsimusele, miks ta mitmeid aastaid kestnud Mister Estonia valimiste korraldamise lõpetas. «Just sel põhjusel jätsin asja kergelt unarule. Täpsemalt seletama ega asja peenemalt lahkama ei hakka. Ja lõppude lõpuks – mida mina sellest kasu saan, et oma raha eest rahvale nalja teen?»