LOE JA NAUDI | Kirjanik Aita Kivi räägib raamatutest, mis on eri moel ta silmi avanud 

Muidugi on mul pidevalt pooleli üks või mitu raamatut, kuid on ju paratamatu, et kõik loetav ei mõju ega haara ühtmoodi … Veel enam – ka sama raamat, mis kunagi nii väga vaimustas, võib aastaid hiljem, kuivõrd lugeja on muutunud, palju ükskõiksemaks jätta. Tegelikult pole ehk isegi mõistlik oma kunagisi lemmikteoseid hiljem üle lugeda …