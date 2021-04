Dilaila kolumn | Kuidas magada olümpiavõitjaga? 

Tunnen üht või teist kaudu nii mõndagi neljakümnendates meest ning ühtäkki ping’ivad nad kõik mulle WhatsAppis. Üks neist, endine tuntud tippsportlane näiteks kurdab mulle, kui vormist väljas ta on, sest tegi eile ainult 100 kätekõverdust. Ning saadab mulle siis video endast neid kätekõverdusi tegemas. Kui ma tunni aja jooksul ei vasta, siis uurib jälle, mida ma parajasti teen.

Teine üsna tuntud mees aga lisas mu LinkedInis. Andsin talle lolli peaga oma numbri, ning nüüd pommitab ta mind kõnedega. Rõhutan veelkord, ma pole temaga never ever varem rääkinud või kohtunud. Aga ilmselgelt teeb mu profiilipilt imesid.

Nii et naised, kui teil on isakompleks või tahate magada meestega, keda te näiteks 15aastaselt telekas olümpiamänge vaadates imetlesite, siis oodake, kui nad saavad üle neljakümne, ning isegi teie väikseim tähelepanuraas ajab nad hulluks. Edu!