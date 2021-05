Blogid Kolumn| Reet Linna: vanemad närvis ja lapsed nutavad Reet Linna , täna 12:18 Jaga: M

Foto: Istockphoto

Mul on elus olnud võimalus õige mitmel korral USAs käia. Kui viibida selles riigis kauem, märkad, et sageli puuduvad teadmised isegi naaberosariigi kohta, suurest maailmapildist rääkimata. Pidin pikali kukkuma, kui ühe vestluse ajal teismelistega tuli välja, et nad polnud elus midagi kuulnud maailmakuulsast ansamblist The Beatles.