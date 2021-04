Tülitsemine võib olla usalduse märk 

Tülitsemise sagedus ei pruugi aimu anda, kas suhe on hea või halb, toonitab Soome psühhoterapeut Lotta Heiskanen väljaandes Anna. Mõni inimene tahab probleemi kohe jutuks võtta, mõni eelistab aga konflikti teket võimalikult kaua edasi lükata. „Otsustav on see, kas tülid mööduvad või võtavad nad elu üle võimust,“ märgib Heiskanen. Tema sõnul võib pidev tülitsemine viidata suhte usalduslikkusele: mõlemad osapooled julgevad oma tundeid välja näidata ning teavad, et teine ei marsi esimese ebakõla peale minema.