Valetad partnerile oma ostude kohta? Sa pole ainus 

Iltalehti teatel on peaaegu iga teine soomlane partnerile oma rahakasutamise kohta valetanud – moonutanud ostude hindu või püüdnud sisseoste sootuks ära peita. Naistel on see kombeks veidi sagedamini kui meestel. Enamasti luiskavad perekonnainimesed, eriti väikeste laste vanemad. „Vanemad võivad tunda vajadust endale aeg-ajalt midagi toredat osta, kuid nad ei taha, et partner teaks ostu hinda,“ seletab uurimuse tellinud Klarna tarbijakäitumisekspert Viveke Söderbäck.