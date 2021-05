Vello ja Lemme Vaher: Isa oli leebe aga logelemist ei salli 

Lemme Vaher (20), tsirkusepere pesamuna

Mu isale on akrobaatika ja kõik sellega seonduv ülitähtis, pooleli jätmise mõtet pole tal olnud isegi õnnetuste järel. Oma kõige rängema sporditrauma sai ta 2017. aastal. Kui sain emalt kõne, et isa on haiglas, oli minu reaktsioon: issand, kas nüüd on kõik?

Isal oli lülisambamurd, ta kaotas ühe vaheketta, üks lüli oli murdunud ja kokku surutud. Ema õnneks rahustas mind maha, et kõik saab korda, aga läheb aega. Operatsioonist isa keeldus, sest ei tahtnud, et talle metalli sisse pannakse. Mul oli temast nii kahju, sest trenn on talle elamiseks vajalik.

Isa põhimõte on: ära anna kunagi alla! Sõnni tähtkujus sündinuile on omane järjepidevus, tahtejõud, eesmärgi nimel rühkimine. Mõni inimene ei saa jooksma minna, kui näpp valutab. Kui isal on kolm-neli kehaosa haiged, teeb ta trenni neile, mis on parajasti terved. Tal on matt kogu aeg maas, et saaks ikka venitada. Iga päev teeb ta ühe tunni jõudu ja kaks tundi venitab. Isa treenib nii beebisid kui ka suuremaid, tal on eri kohtades eri tüüpi treeninguid. Enne lastele trenni andmist teeb endale trenni, vahel neli-viis tundi päevas.

Enne akrobaatikat tegeles isa vabamaadlusega. Üks maadlustrenni mineku põhjusi oli soov seista vastu vanema venna kiusamisele. Treeningutes torkas silma ta eriline painduvus ning ta hakkas esitama akrobaatikanumbreid. 18aastaselt sattus ta Võsu varietee lavale. Siis, 1981. aastal, algaski ta teadlik enesearendamine.

Isal pole olnud ühtegi akrobaatikaõpetajat, kõik on ta ise õppinud. Samas on ta eluaeg olnud akrobaatikatreener ja esinenud akrobaadina. Iseõppimine on võimaldanud olla originaalne. Ta seob akrobaatikastiile, võimlemist, tsirkust, fitnessi, joogat, breiktantsu, balletti.

Õppinud on Vello hoopis TPI ehitusteaduskonnas sooja- ja gaasivarustust ning ventilatsiooni ja on töötanud neli aastat ehitusinsenerina. TPIs saadud teadmised füüsikast, matemaatikast ja teoreetilisest mehaanikast on talle kasuks olnud. Isa usub, et nii nagu muusika on matemaatika, on seda ka akrobaatika. 50aastaselt õppis ta lavakoolis magistrantuuris teatrikunsti ja -pedagoogikat, diplomitöö sisuks oli, kuidas rääkida liikumise ajal.