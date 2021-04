Miks saab ühest tublist perest asenduspere lastele, kes ei saa ühel või teisel põhjusel oma kodus kasvada ning keda praegu on lisaks kolmele bioloogilisele lapsele Annukite perre jõudnud juba neli? Mida üldse tähendab hooldus- või asenduspereks saamine, millised on kaasnevad rõõmud ja mured ning millega tuleb arvestada, kui otsustad mitte enda sünnitatud lastele hoolt ja armastust pakkuda ning miks on oluline hoida ühendust ka laste päritoluperedega – kõigest sellest tänases saates räägimegi.