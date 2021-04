Kiri peatoimetajalt 

Mind ennast on tabanud ilmselt sama sündroom, aga natuke teistsuguses vormis. Kui ma vähegi näen mõne kontserdi või suveteatri kuulutust, millel on ka piletid juba müügil – nii ma need ka kohe ära ostan. Muide, ma pole kunagi mingit suveteatri- või festivalihullust põdenud, pigem olen olnud valiv. Aga sel suvel tuuseldan küll vist kõik üritused läbi! Mees juba kobiseb natuke, aga mis teha – mul on kultuuri- ja elamuste nälg lihtsalt niivõrd suureks paisunud! Ausalt, kogu aeg on selline tunne, et pean seda kõike endasse ahmima maksimaalses koguses, sest mine tea, millal jälle kõik päeva pealt otsa saab …

Igatahes võib meile alati kirjutada põnevatest sündmustest, mis sinu kodukandis suvel tõenäoliselt toimuvad. Korjame need kokku ja soovitame teistelegi!