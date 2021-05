LUGEMISSOOVITUS | Ole sindrima hakkaja. Kui tahad midagi teha, siis tee 

Kuigi autor nimetab oma viimast raamatut osalt reisikirjaks ja osalt elulooraamatuks, mõtlesin mina seda lugedes öösiti hoopis seal välja toodud öönaiste nõuannetele. Ei, kindlasti pole see eneseabiõpik (või kust ma tean, kui neid kunagi lugenud pole), aga Kankimäki detailsete ja teravmeelsete reisikirjelduste ning toonaste reeglitega risti-vastu käivate elulugudega polsterdatud tõdemused ärgitavad ehk ennastki vähe krapsakamast küljest nägema. Juba viidatud Alexandra David-Neel uuendas veel saja-aastasenagi oma passi, sest planeeris reisi Aasiasse või vähemalt Berliini, et Saksamaal oma reumat ravida (kahjuks ta küll veidi enne 101. sünnipäeva suri). Ja kuigi Ida Pfeiffer läks oma esimesele reisile alles 44-aastasena, jõudis ta teha maakerale kaks tiiru peale ja kirjutada reisiraamatuid, mis tõlgiti seitsmesse keelde. Oma kahe ja poole aasta pikkusele ümbermaailmareisile asudes oli juba 48-aastane. Selline plaan ei sobinud naisele ega passinud see ka tema vanuses – üldise arusaama kohaselt olnuks tal juba paras aeg rahulikult vanaduspõlve pidama hakata. Ära hooli teiste arvamustest, leidis Ida ja praktilise inimesena lõikas juuksedki enne sõitu lühikeseks – mis sest, et toona võis lühikesi juukseid näha ainult vanglas ja vaimuhaiglas. Tühja sellest, et sul raha pole. Hoia kokku! kõlas vaese Viini „vanaproua“ järgmine reisireegel. Ja see töötas edukalt, sest 53-aastasena suundus Ida oma teisele ümbermaailmareisile, seekord vastassuunas. Ja kindla plaaniga kohtuda Sumatra saarel inimsööjatena tuntud bataki hõimuga!