Toitumisterapeudist bioloogiaõpetajaks! Külli Holsting: pedagoogilise hariduse puudumise korvab suur tahtmine 

Ehkki suur osa õpilastest, õpetajatest ja lapsevanematestki ootab pingsalt päeva, mil distantsõpe viimaks läbi saab, tõdeb Külli (50), et tema jaoks pole vahet, kas õpetada kodust või klassiruumist. Äratuskell heliseb ikka paar tundi enne koolipäeva algust, tunnid tuleb samuti alati põhjalikult ette valmistada ja koduriietes õpilaste ette ju ei astu. Mõnes mõttes on see, et hommikul ei pea kusagile sõitma hakkama, hoopis mugav, tunnistab õpetaja.