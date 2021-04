Säästa end visuaalsetest lisakilodest! Nipid, kuidas midiseelikus hea välja näha 

Pole vahet, kas armastad lendlevat midi või allapoole põlve ulatuvat pliiatsseelikut, nipp on sama – et keha ei mõjuks kui pikk vormitu jupp, tuleb keskkoht välja tuua. Säti lohvakam ülaosa alati seelikusse või eelista lühemat ning liibuvamat lõiget. Ka kontrastne vöö on abiks.

Foto: Martin Ahven

Sukk ja saabas Kui kannad saapaid, olenemata aastaajast, vali sukad samas toonis. Ideaalseim on lahendus, kus seeliku alläär ja saabas vaevu kohtuvad – nii väldid jala mitmekordset visuaalset poolitamist. Musta jalatsi ja sama värvi suka kandmine on muidugi alati nutikas – ka siis, kui unistad lihtsalt saledamast säärejooksust.

Foto: Martin Ahven

Milline konts Pahkluurihmaga kingi midiseeliku juurde sobitada on paras pähkel, sest mõlema omadus on jalgu lühendada. Rihmaga kingade juurde eelista lühema pikkusega seelikut. Kui aga armastad siiski allapoole põlve ulatuvat mudelit, vali jalga kõige klassikalisem kontsaking.

Foto: Martin Ahven

Madal jalats

Kui rihmaga kingad on midi juurde kahtlane valik, siis baleriinade peale tahaks suisa dramaatiliselt pead raputada. Sussilaadsed jalatsid on mugavad, kuid see on ka kõik. Madalaid jalanõusid eelistades proovi pigem platvormtallaga mudeleid, mis lisavad jalale sentimeetreid. Kui aga baleriinad on tõesti su nõrkus, leia kindlasti terava või mandlikujulise ninaga king.