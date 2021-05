Terviseuudised: naudi põnevat raamatut ja liigu värskes õhus taskuhäälingut kuulates 

Lihtne on kaalu kerkides kohandada oma elu ja tegemisi ning elada õnnelikult edasi – selline oli ka Üllar Priks. Siis avastas mees, et pärast kõndimist muutus enesetunne paremaks. Ja siis läks trenni. Ja siis hakkas veganiks. Nüüd on 38 kilo kergem. Aga loe ise, oma loo pani ta kirja humoorikasse teosesse «Viina ja viineri vahel ehk paadunud elunautija trennipäevik». Kui see end kätte võtma ei innusta, siis naerda saad ikka. Ka naer parandab tervist!