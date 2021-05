Inimesed „Osooni“ saatejuht Sander Loite karude pulmamängust: olin seda varem ainult suurtest ja võimsatest Briti või Ameerika loodusfilmidest näinud Helle Rudi , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

KOHTUMINE NINASARVIKUGA: Põhja laimokk-ninasarvikuid on alles ainult kaks isendit. Käib suur riikideülene teadusprojekt, et kunstliku viljastamise teel neid paljundada. «Looduse haprus poeb kuidagi teisiti naha alla, kui näed kõige viimast isendit. See läheb väga korda,» lausub Sander. Foto: Keiti Väliste

«Telehooaeg lõpeb «Osooni» jaoks kõige magusamal ajal, kui loodus käib just täistuuridel,» nendib saatejuht-toimetaja Sander Loite. Sügisel möödub tal kümme aastat esimesest võttepäevast.