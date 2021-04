Lugejakiri | Kust saab normaalse hinna ja kvaliteediga sukkpükse? 

„Mustrit ma ei vaja, kuid pikk olen küll. Ja ikka mingi ilu ja kvaliteet võiks olla. Segadusse ajab see, et osadel on pakk kutsuv ja pildid ilusad, aga avades – pettumus. Ja hind peaks keskmisele töötajale sobima, sest firma mu sukapükste eest lisaraha ei maksa,” loetleb ta.

„Veel on probleem sukkpükstega, millel taga mitu triipu. Osade kostüümide alt joonistub see nii selgelt välja, et ei sobi nii tööle minna. Tunnen, et igaüks vahib mind ja mu sukapükste triipe! Aga ka selle info saan ma alles siis, kui koju jõudes pakendit avan. Tahaks teistelt naistel uurida, kust te normaalseid sukkpükste ostate?”