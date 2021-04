Lugejakiri | Rase naine: mees ütles, et ma olen paksuks läinud 

„Esimese asjana küsis ta, kas ma sõin vanemate külmiku täitsa tühjaks. Mõtlesin, et viskab niisama nalja mu üle. Läksin mehe ees trepist üles, kui ta mainis väga konkreetselt, et need dressid on küll liiga väiksed mulle kandmiseks. Toas lisas veel, et silmnähtavalt hästi mulle vanemate külastamine ei mõjunud. Ma panin küll vastu, et on ta varem näinud, et mõni rasedana oma esialgsesse kaalu jääks, aga ta saanud midagi aru. Ütles vaid, et beebi kaalub ju kõigest mõned kilod, aga mina olevat juba poole raseduse pealt nagu maakera. Manitses, et ma ei tohiks end nii kergelt ikka käest lasta. Nii jätkates ma tema arvates ei jaksa käruga hiljem isegi majale tiiru teha. Ma ei ole nõrguke, aga sel hetkel võttis pisara välja. Läksin vannituppa ja tõmbasin ukse pauguga kinni,” selgitab Ave, et oli mehe peale solvunud.