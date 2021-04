Lugejakiri | Võigas rüüstamine: keegi kaevas talukohast välja kõik pojengid 

„Ostsime abikaasaga kolme aasta eest maakoha, kus taastamist vajav talumaja ja mõned hektarid maad. Mind paelus väga see aed, mis talu ümbritses. Väga palju imelisi õisi tervitas meid juba esimesel aastal. Ja ühed mu suured lemmikud – pojengid! Ma ei liialda, kui ütlen, et neid oli terve õu täis,” kirjutab Leelo.

Nii sai Leelo mõne aasta oma perega seda lilleilu nautida, aga tänavune aasta saab olema nende jaoks kurb.

„Talvel käime me harva seal, sest majas praegu elada pole võimalik. Odavam on üldse uus ehitada või laste kohale tuua. Aga nüüd kevade saabudes olime jälle platsis, et riisuda ja aeda korrastada suveks. Oleme suviti seal telgiga isegi olnud. Me saime šoki, kui tänavu maamaja juurde jõudsime. Hunnikud – ainult mullahunnikud kõikjal! Ja need pole muttide tehtud, vaid keegi on meie aias vargil käinud,” jagab naine oma muret.

Selgus, et keegi oli käinud ja erinevad taluaias olevad taimed kõik välja kaevanud.

„Augud ja hunnikud – see oli räige vaatepilt. Ka minu armastatud pojengid oli kaevamisele ja vargale läinud. Tänavune aasta tuleb meil vist ilma ühegi õieta. Kõige noorem laps nuttis, kui meie aeda nägi,” meenutab Leelo.

Naise sõnul on ta kusagilt küll kuulnud, et on inimesi, kes käivad vanades taluaedades taimi otsimas ja kaevamas.