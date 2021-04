Lugejakiri | Võigas rüüstamine: keegi kaevas maakodu aiast välja kõik pojengid

Nii sai Leelo mõne aasta oma perega seda lilleilu nautida, aga tänavune aasta tuleb nende jaoks kurb. „Talvel käime seal harva, sest majas pole praegu võimalik elada. Odavam on üldse uus ehitada või lasta kohale tuua. Aga nüüd kevade saabudes olime jälle platsis, et riisuda ja aeda suveks korrastada. Oleme suviti seal telgiga isegi olnud. Me saime šoki, kui tänavu maamaja juurde jõudsime. Hunnikud – ainult mullahunnikud kõikjal! Ja need pole muttide tehtud, vaid keegi on meie aias vargil käinud,” jagab naine oma muret.

Naise sõnul on ta kusagilt küll kuulnud, et on inimesi, kes käivad vanades taluaedades taimi otsimas ja kaevamas. „Aga meie elamine ja taluaed ei olnud mahajäetud ega hüljatud. Ka hoovis annab meie aktiivsest tegutsemisest igal sammul miski märku, et siin on uued inimesed. Kas siis tohib niimoodi tulla ja võtta? Kui keegi oleks küsinud, siis mul poleks kahju olnud taimi loovutada. Tõesti oli neid palju. Aga nii julmalt tulla ja varastada – uskumatu! Ja maha jätta selline lagastatud pind... Oleks nad ise siis mõne taime võtnud, et tõesti suured huvilised. Praegu on tunne, et keegi on minu rahu ja omandit rüvetanud. Nagu leinaks,” loodab Leelo siiski, et suudavad mehega mõned uued taimed istutada ja rüüstetööst jäänud jälgi peita.