Lugejakiri | Kui sageli peaks lähedase haual käima? 

„Ta leiab, et piisab paarist korrast aastas. Võibolla see ongi nii, et käiakse sünniaastapäeval, surma-aastapäeval ja jõulude ajal küünalt viimas, aga minu jaoks on sel esimesel aastal ilma isata ka paljud teised päevad, kus olen tundnud, et pean minema. Ja ma võin ausalt öelda, et käi seal iga nädal. Talvel jäi isegi kuu vahele. Kas seda on tõesti palju,” uurib naine.

„Ma ei heieta pärast lähedastele pikalt oma käigust, vaid mainin, et käisin. Ei ole kunagi ka teistel uurinud, et sageli nemad käivad. Pole ju ka väga teema, mis kusagil seltskonnas tõuseks jutuks. Aga meil nüüd emaga vahepeal ütlemised sel teemal. Mulle ei meeldi see tunne, et pean end justkui süüdi tundma, et käin. Ja kes on see õige ütlema, mis on normaalne?! Samas ei taha ise ka väga selle teemaga emale haiget teha. Ma ju ei näe tema sisse ega tea, kuidas ta taastub ja olukorraga kohaneb. Äkki tema viis on hoiduda,” arvab Sigrid ja lisab: „Natuke nõutu ja õnnetu olukord.”