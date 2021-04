„USSIKEELED“ | Perekaitsjad, tegelege hoopis igavest lapsepõlve pidavate meestega 

Muidugi, sellised pole kõik mehed, rõhutavad Ussikeeled. Aga miks meil on neid igavesi poisse nii palju ja miks see ühiskonda sugugi nii palju ei morjenda, kui naised, kes (nendega) lapsi ja suhteid ei taha?

Mis on Peeter Paani sündroom ja kuidas see avaldub? Kuidas sellises olukorras saab üldse vaid ühelt soolt - naistelt nõuda peret ja lapsi?

Ja need pole pehmodeks põlatud mehed - sest nemad pigem võtavad vastutuse suhete ja tekkivate perede ees - vaid pigem need, kes enda meelest ülimaskuliinsed: kiired autod, pidu iga päev, "rõõmsa poissmehe" kohustustevaba eraelu. Seda ülistab popkultuur ja seda ei põhja konservatiivid, Mis veider toksilise maskuliinsuse privileeg see veel on?

Enam kui veider on see, et keskeas hakkavad sageli just need isendid imestama, miks ikkagi naised peresid ei loo ega hoia - eeskätt nendega.