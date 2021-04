Inimesed Maag Anzori: minu pere on Kethi vastu võtnud paremini, kui oleks oodata osanud Verni Leivak , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Mardo Männimägi

«Ei maksa arvata, et armastus on igavene. Nagu meie kõigi elu, saab seegi kunagi otsa,» lausub maag Anzori-Luka Odišaria, kes leidis just Eestist oma armastatu, lauljanna Kethi Uibomäe.