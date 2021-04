AARDEJAHID, PALLIMÄNGUD, AIATALGUD! 21 toredat viisi, kuidas lapsi rohkem õue meelitada 

Ülikasulik spordivahend nii lapsele kui ka täiskasvanule, mis toob hea vormi ja palju elevust. Lapsele vali eelkõige keskmise paksusega hüppenöör ning õige pikkuse reguleerimiseks palu tal astuda ühe jalaga nööri peale ning mõõta nii, et nööriosa ulatuks kaenlaalusteni. Näita ette, milliseid lahedaid trikke hüppenööriga teha saab ning esita lapsele väljakutse saada päeva jooksul selgeks näiteks kahekordne, tagurpidi või risti-rästi hüpe.

Kõik klassikalised seltskonnamängud sobivad hästi ka rõdulaua taga või piknikulina peal mängimiseks. Põnevuse lisamiseks on paljud mängutootjad mugandanud ka klassikalised kaardi-, täringu- ja lauamängud just õue ehk suuremasse formaati, sealhulgas on olemas näiteks hiigelsuurte puiduklotsidega Jenga ehk tornimäng või siis suurte täringutega Yatzy täringumäng.