TEA OMA VÄÄRTUST! Kuus nippi, kuidas enesekindlust kasvatada 

Mõistmaks, kuidas enesekindlust suurendada, peame aru saama, mis see üldse on. Eesti Keele Instituudi sõnaveeb ütleb, et enesekindlus on usk iseendasse (oma võimetesse, jõusse, edukusse vms).

Psühholoog Rob Yeung defineerib oma raamatus „Enesekindlus: kunst saada seda, mida sa tahad“ enesekindlust järgmiselt: „Võime tegutseda ratsionaalselt ja efektiivselt olenemata sellest, kui väljakutsuv see hetkel ka ei tundu.” Enesekindlus tähendab Yeungi sõnade kohaselt, et inimene teeb praegu seda, mida on vaja, et tulevikus oma eesmärke saavutada – isegi, kui need tegevused ei tundu kõige mugavamad ja meeldivamad.

1. Hakka tegutsema

Enesekindlus tähendab tegelikult tegutsemist ja kontrolli võtmist. Me kõik teame kedagi, kes kirub enda ülemust, kes ei muutu ja on jätkuvalt halb; kelle partner ei ole selline, nagu võiks; kes soovib, et neil oleksid paremad suhted või rohkem aega või raha. Kui suur on tõenäosus, et sinu ülemus muutub päevapealt? Tegelikult me ju teame, et lootmine ei aita meie ülemust muuta. See, et sa probleemi teadvustad, on tegelikult super – sa tead, et sulle on oluline hooliv ülemus ja uue töökoha leidmisel saad seda kohe märgata või endale oluliseks aspektiks tuua. Ega siin võluvitsa pole, tuleb võtta enda elu eest vastutus ja lihtsalt tegutsema hakata, olgu selleks siis lahkumine õnnetuks tegevast suhtest või töökohast!

2. Tea enda tugevusi

Kas teadsid, et inimesed on palju edukamad ja enesekindlamad, kui nad keskenduvad enda tugevatele külgedele? On välja toodud, et isegi 74% inimestest on tööl rohkem pühendunud, kui nad saavad enda tugevusi kasutada. 31% inimestest on produktiivsemad, kui nad teavad, millised on nende tugevused.