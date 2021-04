Kultuur Tallinn Music Week ja Infohunt kutsuvad noori leidma loovaid lahendusi vaimse tervise probleemidele Toimetas Terttu Jazepov , täna 12:05 Jaga: M

Tallinn Music Week (TMW) ja Infohunt avasid kandideerimisvooru noorte virtuaalsele loomehäkile, mille eesmärgiks on luua leidlikke lahendusi noorte vaimse tervisega seotud probleemidele. 7.–9. mail virtuaalselt toimuval häkatonil valmivate lahenduste paremikku esitletakse sügisel TMW festivalil.Häkatoni algatajast noori ja noorsootöötajad ühendava Infohundi platvormi eestvedaja Liisi Vesselovi sõnul oodatakse konkursile sisendeid ideede ja probleemkohtade näol, mis käsitlevad noorte vaimset tervist. “Viimane aasta on olnud keeruline ja paljud noored inimesed on kas ise kogenud või mõne sõbra puhul täheldanud rohkem muremõtteid ja ärevust. Oleme küll justkui pidevalt ühenduses, aga samas üsna üksi. Sestap kutsume üles ühe kevadise nädalavahetuse jooksul leidma üheskoos lahendusi, kuidas teineteist ka piirangute tingimustes märgata ning nutikalt ja loovalt toetada.”