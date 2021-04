Lugejakiri | Ämm veab lasteaiast kottidega toitu koju 

„Mind paneb imestama, et miks siis toitu nii palju peab tegema, et seda suurtes kogustes vedelema jääb. Võiks ju vähem teha. Ma ise seda sööki ei tarbi ka. Mees sööb töölt tulles küll ära, sest enamasti pole ma jõudnud ise veel õhtusööki teha. Mõnikord ka lapsed ampsavad midagi. Aga kuidagi vale tundub see. Kokk peaks ju palju vähem toiduaineid tellima ja kulutama, aga ka ämma arvates on kõik okei. Tema arust pole meie asi oma nina sinna toppida. Enam pole ju mingi nõukogude aeg, et endiselt kõikjalt tasuta peaks saama. Minu jaoks on õhus juba küsimus, kas pole see mitte varastamine? Saaks ta sealt endale ja mehele, siis see tundub veel mõistlik. Aga praegune olukord... Ma lihtsalt ei mõista taolist majandamist ja tegutsemist,” arvab Anita, et on tahtmatult kaasatud varastamisse.