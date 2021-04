Lugejakiri | Kust läheb piir: eks räägib me voodielust oma uuele kaaslasele 

„Selgus, et mu eks oli meie pöörasemad seigad ja ka kõige ebaõnnestunumad katsetused voodis oma uuele sõbratarile rääkinud. See neiu aga olla neid üritustel meie sõpradele jaganud. Ja ega mu eks kah polnud siis sugugi vaikselt kuulanud, vaid lugusid igal võimalikul viisil vürtsitanud. Ja nüüd tekib ikka ja jälle küsimusi või heidetakse minu mineviku üle nalja. Mu praegusel elukaaslasel pole sugugi mõnus neid jutte kuulata. Ma võin aru veel saada, kui oleks me vana seltskond ja me eksiga koos, siis koos naeraks ja naljatleks. Miks seda praegu endiselt teha? Miks meie vanad asjad tekivad teemaks? Ju need suvel räägitud lood olid niivõrd mahlakad, et senini meenutatakse. Isegi zoomis toimunud veiniõhtu ei möödunud selle teemata,” on naine pettunud.