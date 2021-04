Lugejakiri | Tahan otsida üles enda lasteaiakaaslased 

„Võibolla tundub veider, et miks otsida neid, keda tundsid väikese lapsena. Mu tütar ütles kah, et ma olen väheke ikka hull, et midagi sellist nüüd ette tahan võtta. Et mis meil ikka rääkida oleks. Aga mulle endale tundub toreda ideena. Minu on lasteaiast väga toredad mälestused. Meie kasvatajad olid põnevad isiksused ja toonased kaaskannatajad samuti. Enda jaoks ongi küsimus, et kas tohib panna pilti oma kunagisest rühmast veebi ringlema. Või äkki rikun sellega kellegi privaatsust, sest meid seal ju palju. Ei saa sugugi kindel olla, et kõik on huvitatud, et nende lapsepõlvest pärit pilt veebis hakkab mingit elu elama. Äkki on keegi veel taolise tee läbinud ja oskab soovitada, kuidas kõige parem oma kunagisi lapsepõlvesõpru leida oleks,” ootab Mare kommenteerijatelt ideid ja kogemusi.