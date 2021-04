Lugejakiri | Miks hinnasildid ja toote nimetus niivõrd väikselt kirjas on? 

„Ma ei ole varem sellele niivõrd tähelepanu pööranud, aga nüüd ootasi poes igavledes järjekorras, mistõttu vaatasin riiulites olevaid tooteid. Ja totaalselt hakkas häirima see, et ma ei näe isegi seda lugeda, mis tootega tegu on. Hinnasildid ja toote nimed olid niivõrd väikses kirjas,” kurdab 41aastane Maarika.

„Ma olen 168 sentimeetrit pikk, aga ülemised riiulid on nii kõrgel, et seda silti ei saa sealt ise ka alla võtta ja lugeda. Mida peavad tegema siis veel pensionärid või veelgi lühemad inimesed? Normaalne see olla ei saa. Ega ma iga toote puhul ei hakka ju teenindajat ka kutsuma. Nii jääbki ostmata lihtsalt. Ja imelik veel see, et tegelikult on ju ruumi ka suurema kirjaga silte toodete juurde riiulile panna, aga seda ei tehta,” leiab Maarika.