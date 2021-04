Inimesed Narva esimene naislinnapea Katri Raik: olen nii iseseisev, et ei kujuta end ette kellelegi igal õhtul süüa tegemas Helina Piip , täna 06:59 Jaga: M

Katri Raik Foto: Robin Roots

Katri Raik on Narva ajaloos esimene naislinnapea. «Kohalikud kutsuvad mind lihtsalt Katriks. See on nagu mõiste juba, võiksin endale vabalt võtta perekonnanimeks Narva,» viskab ta nalja. Oma värskesse raamatusse kirjutab aga autogrammiks «Teie Kati Raik».