Raadioteatri tagatubades: kuidas sünnivad kuuldemängud? 

Tänapäeva raadiokuulaja kuulamisharjumused on sootuks teised kui vanasti, teab Raadioteatri peatoimetaja Tiina Vilu. «Kui kunagi peeti kuuldemängude esietendusi erilisteks sündmusteks, siis nüüd konkureeritakse kõige sellega, mida saab järele kuulata-vaadata.» Samas on see ka pluss, et saate kuulamiseks ei pea istuma kindlal ajal kindlas kohas, vaid sisu võib kõrva kanduda ükskõik kus ja millal tahes.