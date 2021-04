Paariteraapiasse tuleks minna juba enne kriisi 

Nimeka USA lehe intervjueeritud kliiniline psühholoog Vanessa Katz märgib, et paariteraapiat ümbritseb väärarusaam, just nagu tuleks sinna minna alles tõsises kriisis, armusuhte lõpus. Gottmani instituudi uurimuse järgi ootab enamik paare kuus aastat, enne kui oma probleemiga spetsialisti poole pöördub. „Kui paarid ootavad murdepunktini, on neid palju raskem uuesti teineteisele lähendada – haavad on nii sügavad,“ manitseb dr Katz probleemide puhul aegsasti abi otsima.