Miks kevad meid armuma paneb? 

Nimekas Soome psühhiaater Timo Partonen rääkis Iltalehtile, et rohkem kui suguhormoonid hakkavad kevadel möllama muud hormoonid ja aju virgatsained. Suguhormoonidest paistab kevadel testosterooni ja östrogeeni tase tõesti veidi tõusvat, kuid inimeste käitumist see vaevalt muudab. Kõige kaalukam on siiski melatoniinitaseme muutumine. Talvisel ajal toodab organism melatoniini rohkem ning oleme loiumad. Kui ilmad muutuvad valgemaks, väheneb selle hormooni tootmine ning inimesed virguvad. „Kevadel on näha, et inimesed muutuvad seltskondlikumaks ja meeleolu on veidi parem. Füüsilist aktiivsust ja tegutsemisindu on rohkem. Ka söögiisu on veidi väiksem ja kehakaal ei kipu tõusma nagu talvekuudel.“