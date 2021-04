Dilaila kolumn | Rullnoka beibe 

Mu sõbrants kohtus ühe kutiga ning päris pikka aega käisid nad käsikäes jalutamas, vaatasid kohvikus teineteisele sügavalt silma ja jõid laupäeviti veini. Kuid ühel päikeselisel päeval ilmus kutt kohtingule Kawasaki nokkmütsiga.

Sõbrantsil lõid äkki peas ohutuled põlema. Oumaigaad, kas tema ongi rullnoka beibe?! Asja teeb hullemaks see, et tal on pikad plaatinablondid juuksed, roosad kunstküüned ja korraliku suurusega tissid. Autosid fännava kutita oleks see kõik enam-vähem okei, aga kui see look tuunitud bemmi panna, siis...

Sõbrants polnud kuti autot näinud, ent siis tuligi välja, et tegu on tõesti tuunitud bemmiga, ja suvel meeldib talle sõpradega tuunijate meet’idel käia.

Sõbrants on nüüd kunstküüned maha võtnud ja kaalub juuste värvimist. Lisaks rõhutab ta alati oma kutist rääkides, et too kuulab rokki, mitte tümpsu ega räppi. Ja et kui ta gaasi põhja paneb või sõõrikuid teeb, siis ainult linnast väljas selleks ette nähtud kohas, ning turvavöö on alati peal. Kõik need pisiasjad olevat väga olulised!

Mina aga olen jumala kindel, et sõbrantsile tegelikult täiega meeldib tuunitud bemmis 150 kilti tunnis sõita ja korralikku adrenaliinilaksu saada. Sellest hoolimata on ta kutile ette kirjutanud hulga reegleid, alustades sellega, kellele tohib tunnistada, millega ta vabal ajal tegeleb. Samuti ei tohi kutt kunagi külapoe parklas õlut juua, aknad lahti ja muusika mängimas. Ning Adidase dressipüksid on samuti keelatud. Oma imagot tuleb ju kaitsta!