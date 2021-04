Inimesed „Jane Eyre’i“ autori tõeline kuulsus tuli meessoost varjunime all Tõlkinud Allan Espenberg , täna 12:00 Jaga: M

GALERII

TERAV MÕISTUS: Charlotte oli erakordselt andekas. Üks tema kuulsatest mõtteteradest kõlab: «Häda pole selles, et olen vallaline ja tõenäoliselt vallaliseks jään, vaid selles, et olen üksik ja tõenäoliselt üksikuks jään.» Foto: University of Texas

Täna 205 aastat tagasi sündis ilmakuulsa romaani «Jane Eyre» autor Charlotte Brontë. Veel aasta pärast menuteose ilmumist ei osanud kirjastajad arvatagi, et autor on tegelikult naine.