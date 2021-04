LUGEMISSOOVITUS | Parima sõbranna jäljetu kadumine toob pinnale inetuid saladusi 

Laura Marshalli teos „Kolm väikest valet“ (Rahva Raamat, 2020) näitab, et kiivalt hoitud saladused võivad ka aastaid hiljem pinnale ujuda. Murest murtud Ellen teeb kõik, et Sasha leida, kuid ta ei oska arvatagi, et ei tea siiani oma parimast sõbrannast kogu tõde ning iga uus infokild lööb mõra täiuslikuna näinud fassaadi.

Kuigi raamat ei hoia lugejat põnevusest tõenäoliselt poole ööni üleval, on see siiski piisavalt huvitav, et see iga päev kätte haarata, mitte nädalateks öökapile tolmu koguma jätta. See on teos, mis sobib ideaalselt mõnda pikemat sõitu või igavamat päeva sisustama.