„MÕTTEKOHT“ | Viie lapse ema elu koroonakriisis: mida võiks igaüks tema kogemustest õppida? 

Ilmselt ei ole inimest, kes ei saaks väita, et viimane aasta on tema elu korralikult pea peale pööranud. Milline on aga elu siis, kui tuleb ära teha enda töö ning samal ajal õpetada kolme last distantsõppel ning korraldada ka nende väiksemate lasteaiaealiste õdede-vendade elu? Ning kuidas toetab seda elu maal? Kõigest sellest räägib tänases saates kirjanik Heli Künnapas.

Ta nendib, et kuigi aeg on väga ebakindel, on hea planeerimisoskus sellel ajal igapäevases toimetulekus abiks. Samuti senisest veel rohkem läbimõeldud tegevus lastega ning vaimse tervise probleemidega tegelemine. Seda ka siis, kui iseendal jääb töötegemiseks aega teinekord vaid hilistel öötundidel.

Heli jaoks on koroonakriisi suurim õppetund arusaam, et ta võib olla ka ebatäiuslik. „Kõike ei pea jõudma. Sa pead valima, mida jõuad, ning seda, mis on sinu jaoks tähtis, tegema hästi,“ rõhutab ta. See tõdemus mõjub väga vabastavalt igale inimesele.

Milliseid muutuseid on viimane aasta toonud Heli ellu ning mida on kõigil teistel tema kogemustest õppida, saabki kuulda värskest saatest.

Vestlust juhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle.