Jaluta näitusesaalides kodust lahkumata! 

Helina Piip , täna 16:00

Foto: Kuvatõmmis/youtube.com

Muuseumidesse ja galeriidesse pääseb praegu vaid videotuuride vahendusel. Samas saab sul viisil kuulata taustalugusid, nii et kui jõudsidki varem juba näitusel käia, siis nüüd on võimalik süveneda põhjalikumalt. Pealegi on see ka tasuta.