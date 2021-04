PÕNEV HOBI | Robert kasvatab putuktoidulisi taimi: püüan ise kärbseid, hakklihaga neid ära ei peta 

Roberti (39) huvide ring on mõnusalt lai ja see pole niisama suusoojaks öeldud. Viimati kutsus mees kodustes tingimustes esile välku, sest praegu pakub pinget kõrgepinge. Selline nokitsemine sai alguse umbes viis aastat tagasi, et arvutiekraani vaatamisele ja klaviatuuri klõbistamisele vahelduseks midagi päriselt ära teha. Esimese hooga proovis tarkvaraarendaja kätt puutööga.