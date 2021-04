Eneseareng Kümme nippi, kuidas teha tervislikke valikuid ka siis, kui sul on kiire Naisteleht.ee , täna 11:24 Jaga: M

Foto: Pexels

Isegi pandeemia ajal on meie elutempo endiselt nii kiire, et vahel ei leia me aegagi, et korralikult maha istuda ja süüa. The Everygirl toob välja kümme väärt nippi, mis aitavad ka kiirel ajal tervislikke valikuid teha ja oma heaolu esikohale seada.