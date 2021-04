Kuidas kombineerida pastelseid toone? 

Ühevärviline riietus on kindla peale minek. Vali lemmiktoon ja kasuta seda kogu välimuses. Soeta alustuseks klassikaline pükskostüüm, mida on muretu kanda nii iseseisvalt kui ka kombineerida kõige garderoobis leiduvaga.

Siin on vaja pisut enam kuraasi ja head värvitunnetust, et tulemus jääks elegantselt rahulik, mitte segane kaos. Kombineeri alustuseks vaid kahte pastelli. Kindla peale minek on näiteks lilla kollasega või roosa sinisega.