Lugejakiri | Jama majas: pruutkleit ei lähe selga... 

„Tellisin sõbrannalt kleidi eelmisel suvel – istus oivaliselt! Aga osad külalised ei oleks saanud meie pulmas osaleda, siis lükkasime peo edasi selleks aastaks. Kevade tulekuga hakkasin vaikselt jälle asju sättima ja otsima, et vaikselt meeleolu luua. Kleit ootas ilusti mind kapis. Aga minu kurvastuseks seda proovides selgus, et see ei lähe mulle enam selga,” jagab oma kurvastust Karina.

„Ma teadsin küll, et mõned kilod on juurde tulnud, sest mõned riided olid seljas muutunud ebamugavaks. Samas mäletasin selgelt, et kleit oli eelmisel aastal pigem natuke isegi suur. Nii ei teinud ma sellest suurt probleemi. Nüüd kleiti proovides oli üllatus ikka väga halb. Ma mitte ei näe kleidis välja nagu ülekaaluline, vaid mu kleidi lukk ei lähe kinni. Ka kaal kinnitas, et mingi kümme kilo on siin kodus istumisega juurde tulnud küll,” kirjutab naine.

Pulmad peaksid peetud saama juba enne jaanipäeva.