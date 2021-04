Lugejakiri | Kas mehe eest säästude varjamine on halb? 

„Tegin endale paari kuu eest eraldi pangaarve, et natuke säästa. Viimane aasta on keerulisem olnud, millest ka mure säästude pärast. Enda senisele arvele koguda näis võimatu. Kui midagi ka järgi jäi, siis mees leidis mul ikka augu, mille lappimiseks tuli see raha sealt kulutada,” kirjutab Mari.

Nüüd on Maril aga mure, kuidas mehe eest oma tegu varjata.

„Süümepiinu mul selle teo tõttu küll ei ole, kuigi sõbrannaga arutades tema eetiliseks ei pidanud, et enda mehe eest eraldi kontot varjan. Aga ega mina ju tema raha ka lugemas ei käi. Ja ongi normaalne, kui tal mõni enda ost on. Ega kõike ei pea minuga ju arutama. Aga mis mind piinab kogu selle asja juures on see, et nüüd ma pean oma arvet mehe eest ikka varjates ja valetades peitma,” kardab Mari, et jääb mehele haledalt luiskamisega vahele.

„Eelmine kuu oli ehe näide, mil palgani jäi veel üle nädala minna. Mehel kange tahtmine esik veel enne soojemaid päevi ära teha. Nii läks ehituspoes tal plaanitust rohkem. No ja rehvid kahel autol tahtsid vahetamist – ikka tuli ja küsis minult. Ütlesin, et mul pole, et ei jäänud sel kuul midagi üle. Ta imestas ja päris, et kuidas meil siis kulud suuremad olid. Käskis veel kontrollida, kas kusagil petta ei ole saanud. Ta nii harjunud, et minul jagub raha rohkem. Ma olen lihtsalt kokkuhoidlikuma. Aga enam ei taha niisama kulutada. Tahaks säästa ja minna reisile näiteks. Või lihtsalt seda teadmist, et vajadusel on kusagilt võtta. Mehe peres pole kunagi kogumisega tegeletud. Ja ma olen ka liiga heldekäeliselt alati kõigele lisaks andnud,” selgitab Mari.

Naise sõnul oli mees isegi ta kontoarvet kinnituseks soovinud näha.